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В Чехии произошло опасное ЧП с десятками лыжников: опубликованы фото

пятница, 18 января 2019, 10:42
Фото: Novinky

В четверг, 17 января, в Чехии 71 лыжник застряли на подъемнике.

Об этом сообщает издание Novinky, публикуя фото с места ЧП.

Спасатели с помощью вертолетов в течение 3 часов в районе чешского горнолыжного курорта Букова гора снимали со сломанного подъемника 71 лыжника.

Инцидент произошел из-за того, что под тяжестью большого количества снега одно из высоких деревьев упало на подъемник, по которому горнолыжники и сноубордисты поднимаются в горы. Движение 1688-метрового подъемника прекратилось и более 70 человек оказались заблокированными.

Работу горнолыжного курорта на время спасательной операции приостановили.

Как сообщал "Апостроф", на Закарпатье произошло смертельное ЧП с пятью горнолыжниками. Вскоре одного из них нашли мертвым, еще один мужчина пропал без вести.

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