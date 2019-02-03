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Стало известно о строительстве новой стены в Европе

воскресенье, 03 февраля 2019, 20:41

Дания планирует построить стену на границе с Германией.

Об этом сообщает NEWS.am.

На это руководство страны готово потратить $12 млн. само строительство уже началось в минувший понедельник. Полутораметровый забор с электрозащитой призван защитить домашних свиней датчан от диких немецких кабанов и распространяемых ими заболеваний.

Как сообщает LiveScience, такая забота о свиньях вполне оправданна: на каждого датчанина приходится по две свиньи, а сама страна зарабатывает на экспорте свинины.

Как сообщал "Апостроф", президент Мексики Пенья Ньето ответил на указ Дональда Трампао начале строительства стены на границе Соединенных Штатов Америки. Также известный российский карикатурист высмеял инициативу Трампа с постройкой стены с Мексикой.

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