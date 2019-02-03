В Европе прогремел взрыв в кафе: данные о жертвах, фото и видео с места ЧП

В Греции (город Каламата) из-за взрыва газового баллона на кухне местной таверны погибли три человека и один пострадал.

Об этом сообщает портал Eleftheria, публикуя фото с места ЧП.

Как передает издание, погибшие и пострадавший являются работниками таверны. Как передает портал Pro News, взрыв произошел в 21:15 по местному времени. На месте происшествия работают восемь пожарных и три единицы спецтехники.

Что касается погибших, то это были три женщины от 35 до 50 лет — двое рабочих и жена владельца таверны. Отмечается, что в кафе находились пять постоянных клиентов, которым удалось эвакуироваться и они не пострадали.

Как сообщал "Апостроф", в Японии после взрыва рухнул и загорелся ресторан, в результате которого пострадал по меньшей мере 41 человек.