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Смертельный пожар во Франции: названа причина и новые данные по жертвам

вторник, 05 февраля 2019, 20:29

Число погибших во время пожара в многоэтажном жилом доме 5 февраля в Париже выросло до 10 человек.

Об этом сообщает Le Figaro.

Отмечается, что еще один человек серьезно пострадал.

Следствие считает основной причиной пожара поджог, сообщают местные СМИ со ссылкой на прокурора Парижа Реми Хейца.

"На данном этапе версия, которой отдается предпочтение, - преступное действие, был арестован человек, который живет в здании", - заявил он.

Позже стало известно, что задержанная - 41-летняя женщина, страдающая психическим заболеванием. На данный момент она находится под стражей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в ночь на 5 февраля в богатом районе столицы Франции, 16 округе Парижа, произошел масштабный пожар в многоэтажке.

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