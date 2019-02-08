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Фашисты: в Чехии оскандалились заявлением об Украине

пятница, 08 февраля 2019, 14:56

Представитель Палаты депутатов парламента Чехии Станислав Гроспич назвал правительство Украины "фашистским режимом".

Скандальное заявление политик сделал эфире местного телевидения, сообщает посольство Украины в Чехии.

Украинские дипломаты подчеркнули, что к сожалению, эти "открыто клеветнические и неприемлемые в цивилизованном мире оскорбления" не получили должной реакции со стороны ведущей телепрограммы.

"Обычно мы не реагируем на заявления коммунистов, тем более, что коммунистическая идеология, как и нацистская, в нашей стране запрещены. Но учитывая факт, что указанное лицо занимает должность председателя парламентского комитета, ожидали бы, что его заявления получат осуждение со стороны руководства Палаты депутатов", - отметили в посольстве.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Чехии открыли уголовное дело против 25-летнего наемника боевиков, воевавшего на Донбассе.

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Раздел: МирЕвропа Тема:
Теги: Чехия

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