Массовые протесты в Албании: названа истинная причина

Причиной протестов в Албании в субботу,16 февраля стало строительство кольцевой дороги, в котором были замечены признаки коррупции.

Об этом сообщает Reuters.

Так, в ходе протестов участники напали на офис премьер-министра Эди Рамы с бутылками с зажигательной смесью, требуя его отставки из-за плана властей по сносу домов ради постройки кольцевой дороги вокруг столицы.

Несколько человек, в том числе журналисты, получили ранения, когда полиция применила слезоточивый газ, чтобы оттеснить протестующих. Беспорядки длились несколько часов.

Отметим, что протесты в Албании продолжаются несколько месяцев. Строительство кольцевой дороги остановили из-за обвинений в коррупции при заключении контрактов, что привело к отставке министра транспорта.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", протесты против повышения цен на топливо во Франции начались в ноябре и переросли вскоре в масштабное антиправительственное движение. К концу 2018 года в ходе протестов погибло 10 человек.