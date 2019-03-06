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В Британии обнаружены еще две посылки с бомбами: опубликованы фото

среда, 06 марта 2019, 22:46

В британских университетах Эссекса и Глазго в почтовых отделениях были обнаружены подозрительные посылки, которые были похожи на бомбы.

Об этом сообщает DailyMail.

Отмечается, что полиция окружила учебные здания и некоторые соседние. Всех студентов из университетов эвакуировали в целях безопасности.

На место происшествия прибыли пожарные, а дороги близ учебных заведений были перекрыты.

Позже было установлено, что посылки не представляют опасности. Эти посылки были похожи на те, что были ранее обнаружены в аэропортах "Хитроу", "Лондон-Сити" и на железнодорожной станции "Ватерлоо". Полиция связывает все эти находки между собой.

По информации правоохранителей, подобные почтовые бомбы могут вызвать лишь слабый пожар.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США пытались взорвать Клинтон, Обаму и Белый дом.

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