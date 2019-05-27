Правительство Австрии отправили в отставку из-за "российского" скандала

В понедельник, 27 мая Нижняя палата парламента Австрии проголосовала за вотум недоверия правительству канцлера Себастьяна Курца.

Об этом сообщает издание "Европейская правда".

Немного ранее стало известно, что за отставку правительства отдадут голоса ультраправые из Партии свободы, а также партия "Сейчас". Против вотума голосовали Австрийская народная партия Себастьяна Курца и NEOS.

После голосования президент Австрии Александр ван дер Беллен должен выдвинуть кандидатуру временного премьер-министра, который будет руководить правительством до проведения досрочных выборов в сентябре.

Журналисты отмечают, что это первый вотум недоверия правительству в современной истории Австрии. Ранее было зафиксировано 185 попыток отправить правительство в отставку, но все они провалились.

Проект вотума был запущен через неделю после обнародования скандального видео, которое заставило бывшего вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе уйти в отставку и серьезно подорвало имидж Партии свободы. На видео австрийский политик встречался с якобы "племянницей российского олигарха, приближенного к Путину", и договаривался о поддержке перед выборами. При этом австрийское издание Kronen Zeitung сообщило, что встреча вице-канцлера с "россиянкой" была инсценирована, чтобы сместить правительство Курца.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что в Австрии начали готовить досрочные парламентские выборы из-за скандала, в котором оказался замешан вице-канцлер Австрии, лидер ультраправой Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе.