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В Литву не пустили скандального путинского пропагандиста: фото

вторник, 28 мая 2019, 17:45
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Фото: соцсети

В аэропорту Вильнюса задержали шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Ближнее зарубежье. LIVE".

Отмечается, что Марат Касем, который является гражданином Латвии, прилетел в Литву в служебную командировку рейсом Москва-Вильнюс. В аэропорту его задержали и допрашивали несколько часов. В итоге, Марату Касему было вручено решение о запрете на въезд в Литву в течение пяти лет. Основанием для задержания стало тот факт, что он представляет "угрозу нацбезопасности Литвы".

Отметим, что в 2013 году во время местных выборов Касем попал в скандал из-за хамского видеообращения в адрес избирателей, которые не выбрали его в думу, а также оскорбил политиков-конкурентов.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что путинского пропагандиста задержали в США.

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