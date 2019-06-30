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Адская жара в Европе: стало известно о количестве погибших

воскресенье, 30 июня 2019, 09:23
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В результате невыносимой жары в Европе погибли по меньшей мере восемь человек.

Об этом сообщает агентство новостей AFP.

Так, по состоянию на субботу, 29 июня, местные власти насчитали четыре смертельных случая от жары во Франции, а также по два - в Испании и Италии.

В частности, во Франции первый человек от жары умер 27 июня. Тогда погиб 33-летний кровельщик, который работал в 35-градусную жару.

А уже на следующий день, 28 июня, Франция поразила новыми погодными рекордами за всю историю наблюдений. Выше столбик термометра поднялся в коммуне Галларг-ле-Монтье, расположенной в южном департаменте Гар. Здесь метеорологи зафиксировали температуру воздуха в 45,9 градуса по Цельсию.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик опубликовала карту аномальной жары в Европе.

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