Адская жара в Европе: стало известно о количестве погибших

В результате невыносимой жары в Европе погибли по меньшей мере восемь человек.
Об этом сообщает агентство новостей AFP.
Так, по состоянию на субботу, 29 июня, местные власти насчитали четыре смертельных случая от жары во Франции, а также по два - в Испании и Италии.
В частности, во Франции первый человек от жары умер 27 июня. Тогда погиб 33-летний кровельщик, который работал в 35-градусную жару.
А уже на следующий день, 28 июня, Франция поразила новыми погодными рекордами за всю историю наблюдений. Выше столбик термометра поднялся в коммуне Галларг-ле-Монтье, расположенной в южном департаменте Гар. Здесь метеорологи зафиксировали температуру воздуха в 45,9 градуса по Цельсию.
Как сообщал "Апостроф", ранее синоптик опубликовала карту аномальной жары в Европе.