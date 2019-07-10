Италию накрыло огромным градом: впечатляющие фото и видео

В центральной Италии около побережья Адриатического моря выпал град размером с апельсин: 18 человек оказались в больнице из-за ран, нанесенных кусками льда.
Об этом сообщает агентство ANSA.
Град выпал в коммуне Пескара, в регионе Абруццо. Из-за ран, нанесенных огромными градинами, 18 человек оказались в больничном отделе неотложной помощи. В больнице оказалась и беременная женщина с ранениями лица и головы.
Сообщается, что пострадавшие получили ушибы головы и раны, им накладывают швы.
В одной из больниц Пескары при этом из-за непогоды сложилась критическая ситуация, так как водой залило первый этаж, из-за чего все операционные были вынуждены прекратить работу.
Также водой залило парковочную площадку с около двумя десятками автомобилей сотрудников больницы. Сообщается, что уровень воды на площадке сейчас составляет 2 метра.
Кроме того, град нанес серьезный ущерб и самому городу Пескара: повреждены автомобили, выбиты стекла в окнах, пробиты крыши домов.
От непогоды сейчас страдают северный регион Эмилия-Романья, центральный Абруццо и область Марке.
Grêlons géants ce mercredi à Pescara en #Italie, sur les bords de l'Adriatique. pic.twitter.com/P3gUCyaie6— Keraunos (@KeraunosObs) 10 июля 2019 г.
WOW!!! BRUTAL #hailstorm with huge hail in Pescara, #Italy this afternoon 10th July! Video via Cottage_viaggi IG #SevereThunderstormWarning #extremeweather pic.twitter.com/jNzPRlPM0h— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 10 июля 2019 г.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 2 июля в Украине наблюдалось ухудшение погодных условий: во многих областях страны прошли ливни и грозы, которые местами сопровождались крупным градом.