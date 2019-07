Италию накрыло огромным градом: впечатляющие фото и видео

В центральной Италии около побережья Адриатического моря выпал град размером с апельсин: 18 человек оказались в больнице из-за ран, нанесенных кусками льда.

Об этом сообщает агентство ANSA.

Град выпал в коммуне Пескара, в регионе Абруццо. Из-за ран, нанесенных огромными градинами, 18 человек оказались в больничном отделе неотложной помощи. В больнице оказалась и беременная женщина с ранениями лица и головы.

Сообщается, что пострадавшие получили ушибы головы и раны, им накладывают швы.

В одной из больниц Пескары при этом из-за непогоды сложилась критическая ситуация, так как водой залило первый этаж, из-за чего все операционные были вынуждены прекратить работу.

Также водой залило парковочную площадку с около двумя десятками автомобилей сотрудников больницы. Сообщается, что уровень воды на площадке сейчас составляет 2 метра.

Кроме того, град нанес серьезный ущерб и самому городу Пескара: повреждены автомобили, выбиты стекла в окнах, пробиты крыши домов.

От непогоды сейчас страдают северный регион Эмилия-Романья, центральный Абруццо и область Марке.

WOW!!! BRUTAL #hailstorm with huge hail in Pescara, #Italy this afternoon 10th July! Video via Cottage_viaggi IG #SevereThunderstormWarning #extremeweather pic.twitter.com/jNzPRlPM0h