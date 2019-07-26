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Часть собора Парижской Богоматери может рухнуть: опубликовано свежее видео

пятница, 26 июля 2019, 12:39
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Часть собора Парижской Богоматери, который сгорел в огне, может обрушиться из-за аномальной жары в Европе.

Об этом сообщает Интерфакс.

"Моя обеспокоенность связана с тем, что стыки и каменная кладка свода могут потерять свою прочность из-за того, что высохнут, и в результате - обрушатся", - рассказал архитектор Филипп Вильнев, отвечающий за реставрацию исторических монументов во Франции

По его словам, из-за установившейся жары вода, которая впиталась в каменные конструкции, может испариться, после они начнут трескаться и, следовательно, станут менее прочными.

Напомним, сильный пожар произошел в соборе Парижской Богоматери 15 апреля. Пожар начался на строительных лесах, возведенных над крышей собора в связи с реставрацией.

Как сообщал "Апостроф", ранее известная украинка оказалась в эпицентре рекордной жары в Европе.

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