RU  UA  EN

пятница, 26 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.35
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 июля

15:48
​"Газовый" план России по Украине: появилась реакция "Нафтогаза"
15:48
HBO снял пилотную серию приквела "Игры престолов": первые фото со съемочной площадки
15:38
Волчья банда: появились детали дела против "всесильного" киевского суда
15:18
Мы не дадим лишить киевлян реальных инструментов самоуправления - Кличко
15:11
Огурцы с горчицей на зиму: простой рецепт сезонной заготовки
15:05
В Китае произошел громкий скандал, связанный с английскими топ-клубами
14:58
США отреагировали на задержание в Украине российского танкера
14:43
"Динамо" презентовало летних новичков: фото, видео
14:39
В Украине задержанный российский танкер сравнили с "евробляхами"
14:38
​В Британии серьезно наказали главный рупор Кремля
14:38
Кличко обвинил главу ОПУ Богдана в попытке навязать "смотрящих" от президента в Киеве
14:37
У Зеленского придумали, что делать с телеканалами Медведчука: не учли серьезную лазейку
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​В Британии серьезно наказали главный рупор Кремля

пятница, 26 июля 2019, 14:38
переглянути новину українською

Британский медиарегулятор Ofcom выписал штраф в размере 200 тысяч фунтов стерлингов российскому пропагандистскому телеканалу RT за несоблюдение правил вещания.

Об этом говорится в заявлении на сайте Ofcom.

"Сегодня Ofcom оштрафовал новостной канал RT на 200 тысяч фунтов за серьезные несоблюдения наших правил вещания - и потребовал, чтобы канал сообщил о результатах нашего расследования своим зрителям", - говорится в заявлении.

RT уличили в несоблюдении принципа беспристрастности в семи выпусках новостей и программах о текущих событиях в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года.

"Программы были в основном связаны с вопросами политического спора и текущей государственной политики, а именно с реакцией правительства Великобритании на события в Солсбери и сирийский конфликт", - говорится в сообщении.

В Ofcom также отметили, что не нашли нарушений принципа беспристрастности после указанных дат.

Как сообщал “Апостроф”,ранее в июле российским пропагандистам отказали в аккредитации на "глобальную конференцию по свободе прессы", которую проводит Британское Министерство иностранных дел.

Фотовзгляд

Все галереи
Голосование президента на внеочередных выборах в Верховную Раду

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Борис Джонсон вынудит Европу забыть про Украину, но есть важный плюс

Путин - безжалостный тиран: что новый премьер Британии говорил об Украине, России и Brexit

Фирташ застрял в Австрии: кто блокирует его выдачу в США

Шантажные работы: как Россия пробивает дорогу в Европу

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: