​В Британии серьезно наказали главный рупор Кремля

Британский медиарегулятор Ofcom выписал штраф в размере 200 тысяч фунтов стерлингов российскому пропагандистскому телеканалу RT за несоблюдение правил вещания.

Об этом говорится в заявлении на сайте Ofcom.

"Сегодня Ofcom оштрафовал новостной канал RT на 200 тысяч фунтов за серьезные несоблюдения наших правил вещания - и потребовал, чтобы канал сообщил о результатах нашего расследования своим зрителям", - говорится в заявлении.

RT уличили в несоблюдении принципа беспристрастности в семи выпусках новостей и программах о текущих событиях в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года.

"Программы были в основном связаны с вопросами политического спора и текущей государственной политики, а именно с реакцией правительства Великобритании на события в Солсбери и сирийский конфликт", - говорится в сообщении.

В Ofcom также отметили, что не нашли нарушений принципа беспристрастности после указанных дат.

Как сообщал “Апостроф”,ранее в июле российским пропагандистам отказали в аккредитации на "глобальную конференцию по свободе прессы", которую проводит Британское Министерство иностранных дел.