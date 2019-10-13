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Появились фото и рассказ об украинке, погибшей в жуткой резне в Финляндии

воскресенье, 13 октября 2019, 09:43
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Фото: Анна Лагода/Facebook

23-летняя украинка Анна Лагода, погибшая в результате кровавой резни в торговом центре в городе Куопио, переехала в Финляндию два года назад. До этого она училась в ХНУ им. Каразина.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Обозреватель.

В Финляндию она переехала вместе с любимым человеком, Мартином Ладогой. Они жили в гражданском браке несколько лет, сам он родом из Эстонии.

"Они сыграли свадьбу в конце лета и уже мечтали о детях. Вместе они много путешествовали. Анна мечтала стать менеджером по туризму. Прошла курсы финского языка, знала английский и еще несколько языков. Поступила в этот колледж бизнеса. Она была очень светлой девочкой, ее трудно не заметить. И она всем помогала в трудную минуту", – рассказала изданию знакомая девушки.

Гибель украинки в Финляндии
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Гибель украинки в Финляндии
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Гибель украинки в Финляндии
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Гибель украинки в Финляндии
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Отметим, что Анна стала случайной жертвой преступника. Сначала он напал на учительницу и нанес ей два удара в область шеи. Они оказались не смертельными, учительница сумела убежать.

"Анна просто в тот момент оказалась рядом. Он напал на нее, ударил саблей по шее, и она упала. Тогда все бросились бежать. Одна девочка кинула в нападавшего стулом, но это ненадолго его отвлекло. Когда все выбежали из класса, он стал добивать Анну, которая лежала на полу. Он тыкал в нее саблей, нанес ей 28 порезов, два из них оказались смертельными", – пишет издание.

Как сообщал "Апостроф", ранее в столице Германии - Берлине - нашли убитой 25-летнюю украинку из Черновицкой области Наталью Михайлюк.

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