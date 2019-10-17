Больше двух недель провел в коме: появились новые детали жуткого ЧП с украинцем в Польше

В Польше пытаются спасти 18-летнего украинца Руслана Продченко, на которого в Варшаве упал самоубийца.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Obozrevatel.

Вследствие происшествия Руслан получил тяжелую черепно-мозговую травму и 18 дней находился в коме. Польские врачи надеются, что он сможет вернуться к нормальной жизни и продолжить учебу в варшавской Высшей школе финансов, где украинец изучал экономику и бизнес.

Пострадавшему пришлось удалить часть коры головного мозга, кроме того у него поврежден правый глаз. Руслану предстоит еще одна операция – нужно вставить специальную пластину, чтобы закрыть череп. После этого - длительная и дорогостоящая реабилитация.

Украинцы, которые живут в Польше, собирают деньги, чтобы помочь Руслану. Из необходимых 100 тысяч злотых пока собрана только треть суммы.

Как сообщал "Апостроф", из Херсона уже приехала мать парня, пострадавшего в Варшаве из-за самоубийцы.