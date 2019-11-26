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В Германии совершили дерзкое ограбление музея на миллиард: появились подробности

вторник, 26 ноября 2019, 05:05
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В Германии неизвестные ограбили дрезденский музей старинных ювелирных изделий "Зеленый свод".

Как сообщает "Апостроф" с ссылкой на издание Bild, злоумышленники украли драгоценностей на общую сумму около миллиарда евро.

Известно, что грабители проникли в музей на территории Дрезденского замка, около 7 утра в понедельник, 25 ноября.

По версии следствия, перед преступлением они подожгли электрощит под мостом Августа Сильного с целью обесточить музей "Зеленый свод". После этого преступники пробрались в здание музея и вынесли оттуда коллекцию украшений.

Как сообщает "Апостроф", в июле 1994 года из франкфуртской художественной галереи "Schirn" исчезли сразу три бесценных шедевра мировой живописи: картина немецкого художника Каспара Давида Фридриха и два полотна британского живописца Уильяма Тёрнера.

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