RU  UA  EN

вторник, 26 ноября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
23.80
Меню
Мир

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

26 ноября

19:17
В Польше провели громкие задержания из-за газовых соглашений с Россией
19:00
В чем встретить первый снег: 10 стильных моделей обуви на эту зиму
18:17
Аня заслуживала этот кубок больше: судья Танців з зірками высказался о финале шоу
17:53
Звезда "Мстителей" признался, что мечтал о роли Тора: запись его кастинга рассмешила зрителей
17:25
Спасательный круг: разведенная Слава Каминская рассказала о новых отношениях
17:05
В Украине впервые покажут фильм, доступный для незрячих и неслышащих людей: как это будет
16:54
Были подняты истребители: в столице США произошло ЧП из-за странного самолета
16:15
Покупатели бойкотировали магазин, куда перестали пускать милого кота: фото
15:58
Песня Вакарчука прозвучит в новом украинском фильме "Черный ворон": видео
14:10
В Британии предположили, как королевские дети будут выглядеть в будущем: фото
13:49
Елена Зеленская нашла полезное применение своему особенному платью
13:20
Ложь и разжигание ненависти: известный комик выступил с серьезным обвинением против Facebook
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Польше провели громкие задержания из-за газовых соглашений с Россией

вторник, 26 ноября 2019, 19:17
переглянути новину українською

Трех бывших членов правления компании EuRoPol GAZ (Польша) обвиняют в заключении невыгодных контрактов на поставку российского газа и нанесении “астрономических убытков” компании.

О задержании обвиняемых во вторник, 26 ноября, сообщили польские СМИ со ссылкой на генеральную прокуратуру страны.

По требованию прокуратуры были задержаны бывшие члены правления компании EuRoPol GAZ – Михал Ш., Здислав И. и Мирослав Д., которые входили в состав правления с 20 января 2010 до 31 декабря 2010 года.

Задержанных обвиняют в причинении “значительного ущерба EuRoPol GAZ путем злоупотребления предоставленными полномочиями или невыполнения обязанностей”. Прокуратура утверждает, что своими действиями они привели к материальному ущербу на общую сумму более 848 млн злотых.

Дело касается заключения межправительственного соглашения в январе 2010 года, невыгодного для Польши и противоречащего законодательству ЕС о поставках российского газа в Польшу. Подготовительное производство по газовым соглашениям, заключенным с Российской Федерацией, ведет региональная прокуратура в Лодзи.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

Как ранее сообщал "Апостроф", министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель предположил, что в случае подписания договора с "Газпромом" по транзиту цена на российский газ может быть самой низкой за всю историю.

Фотовзгляд

Все галереи
Забытый геноцид. В селе Тарган почтили память жертв Голодомора

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Европа готова закрыть глаза на широко­масштабную войну в Украине - датский журналист

Результаты выборов в Польше: плюсы и минусы для Украины

Выборы в Польше: какой результат устроит Украину

"Развод" Британии и Евросоюза: как Украине получить выгоду от Brexit

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: