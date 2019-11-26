В Польше провели громкие задержания из-за газовых соглашений с Россией

Трех бывших членов правления компании EuRoPol GAZ (Польша) обвиняют в заключении невыгодных контрактов на поставку российского газа и нанесении “астрономических убытков” компании.

О задержании обвиняемых во вторник, 26 ноября, сообщили польские СМИ со ссылкой на генеральную прокуратуру страны.

По требованию прокуратуры были задержаны бывшие члены правления компании EuRoPol GAZ – Михал Ш., Здислав И. и Мирослав Д., которые входили в состав правления с 20 января 2010 до 31 декабря 2010 года.

Задержанных обвиняют в причинении “значительного ущерба EuRoPol GAZ путем злоупотребления предоставленными полномочиями или невыполнения обязанностей”. Прокуратура утверждает, что своими действиями они привели к материальному ущербу на общую сумму более 848 млн злотых.

Дело касается заключения межправительственного соглашения в январе 2010 года, невыгодного для Польши и противоречащего законодательству ЕС о поставках российского газа в Польшу. Подготовительное производство по газовым соглашениям, заключенным с Российской Федерацией, ведет региональная прокуратура в Лодзи.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы.

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