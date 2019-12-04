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Инцесты и уродство: ученые раскрыли "загадку" вырождения династии Габсбургов

среда, 04 декабря 2019, 03:17
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Выраженная деформация нижней части лица, характерная для представителей европейской королевской династии Габсбургов - результат кровосмесительных браков, продолжавшихся на протяжении нескольких поколений.

Об этом говорится в исследовании испанских медиков из группы "Tailor&Francis group", изучивших несколько десятков портретов представителей династии, передает BBC.

Испанские ученые собрали портреты 15 представителей габсбургской династии (в общей сложности 66 изображений) и показали их 10 практикующим челюстно-лицевым хирургам, попросив тех оценить степень деформации лиц изображенных людей.

Результат оценки хирургов оказался предсказуемым: чем больше родственников было среди предков монарха, тем более выраженными были аномальные черты лица - в особенности выпяченная нижняя челюсть.

Самым ярким примером такой кровосмесительной политики стал король Испании Карл II. Его отец приходился его матери дядей, сама мать была рождена от брака между двоюродными братом и сестрой - которые, в свою очередь, тоже появились на свет в результате кровосмешения.

Шесть из восьми прадедов и прабабок Карла были потомками Хуаны Безумной. В итоге коэффициент его инбридинга составлял 25% - такой же показатель у детей, родившихся в результате прямого инцеста между братом и сестрой. Карл с рождения был инвалидом, пораженным целым рядом заболеваний, и не оставил наследника.

Известно, что представители семьи Габсбургов объединили под своей властью огромные территории в Западной, Южной и Центральной Европе. Такого могущества им удалось добиться не в последнюю очередь благодаря многочисленным бракам между представителями правящей династии, что позволяло избежать дробления территорий при разделе между наследниками.

Примечательно, что близкородственные браки законодательно запрещены в большинстве стран - именно потому, что они существенно повышают риск развития врожденных заболеваний. Родители, состоящие в родстве друг с другом, могут передать ребенку одну и ту же форму дефектного гена - и эта вероятность возрастает по мере близости родства.

Как сообщал "Апостроф", ученые воссоздали лицо девушки, умершей около 3700 лет назад, останки которой обнаружили в 1987 году на крайнем севере Шотландии. Голова усопшей имела странную форму.

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