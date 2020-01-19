В Польше огромные свиньи съели своего хозяина: детали жуткой истории

Польский фермер был съеден собственными свиньями после того, как у него произошел сердечный приступ.

Об этом сообщает The Sun.

Останки мужчины нашел его сосед, который зашел проведать фермера, так как не видел его с Нового года. Как пишет издание, 71-летний мужчина получил сердечный приступ, когда он набирал воду из колодца. Рядом с ним были найдены останки.

Как рассказали соседи фермера, он держал гигантских свиней венгерской породы мангалица, часто животные голодали, не получали необходимый уход и свободно бегали по территории. В связи с этим в прокуратуре считают, что мужчина был съеден своими питомцами.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Херсоне в квартире по проспекту Строителей были обнаружены тела двух мужчин, которые умерли и пролежали без признаков жизни около трех недель.