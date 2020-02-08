Украинцы в Европе "прошлись" по банкоматам "Сбербанка": подробности масштабного ограбления

За 3 суток трое украинцев в Боснии ограбили 23 банкомата российского "Сбербанка" и похитили более 37 млн гривен.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Zurnal.

Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко въехали в Боснию и Герцеговину из Сербии через пограничный переход в Зворнике утром 31 января. За 53 часа ограбили банкоматы в Брчко, Ораше, Тузле, Лукаваце, Кладане, Вогоше, Сараево, Киселяку, Крешево, Хаджиче, Илиже, Мостаре, Читлуце, Зеница, Какани и, наконец, в Бихаче.

Большинство ограблений преступники совершили в пятницу, но недостаток средств на счетах "Сбербанк" заметил только в понедельник после того, как к нему с официальным запросом обратилась полиция.

2 февраля Бойко и Зайцев были арестованы после того, как полиция Бихача случайно на них наткнулась. Титаренку удалось скрыться. Правоохранители нашли около 100 тысяч марок у Зайцева и Бойко, а остальные 2,6 миллиона марок, которые, по данным Сбербанка, пропали без вести, еще не найдены.

Как информировал "Апостроф" ранее, в Польше задержали двух украинцев, которых подозревают в незаконном изготовлении документов для иностранцев.