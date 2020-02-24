RU  UA  EN

понедельник, 24 февраля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.20
Меню
Мир

Лига чемпионов 2019/20: новости, результаты, видео

Новости

24 февраля

20:26
Наезд на толпу людей в Германии: новые данные о жертвах и мотивах преступника
19:54
Харви Вайнштейна признали виновным в сексуальном насилии - какой срок грозит продюсеру Lime
19:48
MARUV поздравила мужчин с 23 февраля и попала в новый скандал - на критику певица ответила матом Lime
19:06
5 антинарядов для этой весны - даже не доставайте из шкафа Lime
18:57
Как в дурмане был: Чапкис рассказал, как две минуты на коленях у Сталина изменили его жизнь Lime
18:20
Леся Никитюк не угодила фанатам фото в купальнике - его назвали неудачным и вульгарным Lime
16:49
Известный рэпер перенес четвертую операцию из-за своей неуклюжести Lime
15:19
Украинский певец разглядел "зраду" в песне победителей Нацотбора, но получил на это хороший ответ Lime
14:21
В день рождения детей Дженнифер Лопес показала трогательное архивное фото с малышами Lime
14:13
Это не кадры из фильма ужасов: ситуацию в больницах Китая показали на фото
13:57
Музыкальный продюсер Нацотбора указал на нюанс в скандале с группой TVORCHI - кто-то таки врет Lime
13:05
Бывший муж Памелы Андерсон заявил, что оплатил ее долги - в ответ актриса похвасталась огромным состоянием Lime
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Наезд на толпу людей в Германии: новые данные о жертвах и мотивах преступника

понедельник, 24 февраля 2020, 20:26
переглянути новину українською

Водитель, который врезался в толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзен, направил свой автомобиль на людей намеренно.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции федеральной земли Гессен.

Число пострадавших при наезде увеличилось до 30 человек. Среди них – маленькие дети.

О мотивах водителя пока ничего не известно, однако в полиции заявили, что не считают произошедшее терактом. Водитель был арестован, его допрашивают, чтобы узнать более детальную информацию.

В полиции также отметили, что на данный момент нет никаких признаков угрозы совершения нападений в других местах. Несмотря на это, все карнавалы Розенмонтаг в земле Гессен были отменены.

Как сообщал "Апостроф", 19 февраля в Германии вооруженный неизвестный атаковал сразу два бара, вследствие трагедии погибли восемь человек, еще пятеро - тяжело ранены.

Фотовзгляд

Все галереи
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке

Новости партнеров

Читайте также

Нагнуть Европу: почему никто не остановил Россию в ПАСЕ

Удивительная история спасения евреев в Швейцарии во время Второй мировой войны

В Украине бандеровцы, а в Польше агрессоры: как Путин "дружит" с соседями

Тревожные звоночки: как "партия холодильника" морозит дружбу Хорватии с Украиной

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: