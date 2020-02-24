Наезд на толпу людей в Германии: новые данные о жертвах и мотивах преступника

Водитель, который врезался в толпу на карнавале в немецком городе Фолькмарзен, направил свой автомобиль на людей намеренно.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции федеральной земли Гессен.

Число пострадавших при наезде увеличилось до 30 человек. Среди них – маленькие дети.

О мотивах водителя пока ничего не известно, однако в полиции заявили, что не считают произошедшее терактом. Водитель был арестован, его допрашивают, чтобы узнать более детальную информацию.

В полиции также отметили, что на данный момент нет никаких признаков угрозы совершения нападений в других местах. Несмотря на это, все карнавалы Розенмонтаг в земле Гессен были отменены.

Как сообщал "Апостроф", 19 февраля в Германии вооруженный неизвестный атаковал сразу два бара, вследствие трагедии погибли восемь человек, еще пятеро - тяжело ранены.