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Останется без денег: в ЕС подготовили Януковичу неприятный "сюрприз"

четверг, 05 марта 2020, 12:28
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В Евросоюзе продлили санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича.

Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей Twitter-странице.

"Санкции против Януковича и еще 9 человек были официально продлены министрами ЕС. Двое человек из списка удалены", - написал журналист.

В частности, сняты санкции с беглого премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Но арест счетов Януковича продолжается.

Кроме беглого экс-гаранта Украины под санкциями остался его сын Александр. Международные штрафы против них продлены на 12 месяцев.

Как сообщал "Апостроф", правоохранители, которые работали при предыдущей власти в Украине, так и не смогли доказать Евросоюзу вину Виктора Януковича и его окружения в событиях, которые произошли в стране.

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