Останется без денег: в ЕС подготовили Януковичу неприятный "сюрприз"

В Евросоюзе продлили санкции против экс-президента Украины Виктора Януковича.
Об этом сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей Twitter-странице.
"Санкции против Януковича и еще 9 человек были официально продлены министрами ЕС. Двое человек из списка удалены", - написал журналист.
В частности, сняты санкции с беглого премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики Эдуарда Ставицкого. Но арест счетов Януковича продолжается.
Кроме беглого экс-гаранта Украины под санкциями остался его сын Александр. Международные штрафы против них продлены на 12 месяцев.
Как сообщал "Апостроф", правоохранители, которые работали при предыдущей власти в Украине, так и не смогли доказать Евросоюзу вину Виктора Януковича и его окружения в событиях, которые произошли в стране.