Во Франции в жилом доме прогремел взрыв: есть жертвы

В субботу, 7 марта, в Страсбурге (Франция) в жилом доме утром произошел взрыв, по предварительной версии, бытового газа.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на DW.

В результате взрыва один человек погиб и еще четверо получили легкие ранения. Причины инцидента устанавливаются, однако приоритетной версией является взрыв газа.

Власти эвакуировали около 100 жильцов дома на территорию спортивного центра.

Как сообщается, только около недели назад в результате пожара в одном из жилых домой Страсбурга неподалеку от железнодорожного вокзала погибли пять человек, еще семь получили травмы.

Как ранее сообщал "Апостроф", в четверг, 5 марта, в воинской части в Мурманской области России произошел взрыв, пострадали шесть человек.