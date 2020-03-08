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Гражданка Молдовы подхватила коронавирус, в самолете с ней были украинцы

воскресенье, 08 марта 2020, 14:58
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В Молдове двухнедельный карантин проходят 45 пассажиров авиарейса Милан-Кишинев, которые находились в непосредственной близости с инфицированной коронавирусом женщиной. Вместе с заболевшей пассажиркой из Италии возвращались украинцы.

Об этом сообщает молдовское издание Newsmaker.

Минздрав Молдовы отмечает, что состояние женщины, у которой был обнаружен коронавирус, стабильно тяжелое. Признаки болезни она ощутила еще 29 февраля, а 4 марта обратилась за медицинской помощью с высокой температурой.

"Несмотря на плохое состояние здоровья, она покинула больницу и взяла билет на самолет в Молдову. При этом женщина не сообщила о своем состоянии ни пограничникам, ни бортпроводникам", - цитирует издание министра здравоохранения Молдовы Виорику Думбрэвяну.

По распоряжению властей Молдовы, 45 пассажиров самолета, среди которых есть и граждане Украины, должны на протяжении 14 дней находиться под домашним карантином, поскольку они - в зоне высокого риска инфицирования. Попутчикам больной ограничат выезд за пределы Молдовы.

Как сообщал "Апостроф", в Италии, чтобы остановить дальнейшее распространение коронавируса Covid-19, прекращено транспортное сообщение с пораженными эпидемией регионами.

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