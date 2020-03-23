Легендарный Армани показал всему миру тяжелые будни борцов с коронавирусом в Италии

Известный дизайнер Джорджио Армани выкупил полосы 60 популярных итальянских газет, чтобы опубликовать благодарность медикам, которые борются с эпидемией коронавируса в стране.

Об этом сообщает издание WWD.

Армани выкупил полосы в том числе в таких популярных газетах как La Repubblica, La Stampa и Il Giornale. Он также потратился на спортивные и региональные издания, чтобы охватить максимальное количество потенциальных читателей.

"Каждый сотрудник бренда Giorgio Armani следит за ситуацией и переживает всей душой и сердцем за каждого из вас – санитара-носильщика, медсестру, семейного врача и всех специалистов. Помните, я рядом с вами", – написал Джорджио Армани.

Дизайнер уже в первые дни распространения вируса в Ломбардии принял решение провести показ коллекции осень-зима 20/21 без гостей, а затем оперативно перечислил 1,25 миллиона евро на борьбу с пандемией

Как сообщал "Апостроф", эпидемиологи обнародовали данные про первых 3,2 тысяч пациентов, которые умерли в Италии от коронавируса.