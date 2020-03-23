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Впервые в истории: в Евросоюзе из-за коронавируса приостановили действие важнейшего договора

понедельник, 23 марта 2020, 20:35
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Из-за пандемии коронавируса COVID-2019 Совет Европейского союза утвердил предложение Европейской комиссии приостановить действие пакта стабильности и роста.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС.

Как отмечается в документе, приостановка пакта позволит государствам ЕС получить гибкость принятия мер для поддержания систем здравоохранения и обороны, а также экономики.

"Министры согласились с оценкой Еврокомиссии, что сложились условия для задействования генеральной статьи о приостановке, налицо тяжелый экономический спад в еврозоне и Евросоюзе в целом", - говорится в заявлении.

Пакт предусматривает контроль над налоговой политикой и санкции к странам-нарушителям. В частности, документ ограничивает до 3% ВВП уровень дефицита госбюджета стран еврозоны, а также определяет предел госдолга в 60% ВВП. Приостановка действия пакта позволит странам повышать дефицит бюджетов за счет кредитов для оказания помощи бизнесу.

Как сообщал "Апостроф", в Чехии допустили, что границы Европы из-за смертельного коронавируса могут быть закрыты до двух лет.

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