В России произошло новое масштабное ЧП: опубликованы видео

Утром, 4 января, в российском Пятигорске загорелся Верхний рынок.

Об этом сообщает издание "Блокнот-Ставрополь".

На кадрах видео видно, что пламенем объят большой участок торговых рядов, в одном месте крыша прогорела полностью и обрушилась, повсюду густой черный дым.

Как сообщает очевидец событий, все люди в безопасности, успели покинуть помещение. На место происшествия приехали пожарные, но подъехать к горящему зданию ближе не могут из-за установленных бетонных блоков.

Причины пожара на данный момент неизвестны. О пострадавших или погибших также не сообщается.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России две семьи с детьми погибли в страшном пожаре после Нового года.