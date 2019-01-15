В сети ажиотаж вокруг "признания ДНР регионом России"

Команда студентов из оккупированных районов Донбасса, представляющая, по их словам, так называемую ДНР, приняла участие в российском фестивале КВН.
Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер и журналист Денис Казанский.
Новость об этом некоторые СМИ озаглавили: "ДНР признана регионом России на уровне КВН".
"У – успех", – кратко прокомментировал "признание" Казанский.
Другие пользователи сети также с иронией отнеслись к такому "юмористическому" признанию ДНР.
"Скоро цирки начнут признавать, посмотрим что вы запоете, укропы", "Искусство заголовка, конечно", "диагноз, похоже", – пишут пользователи.
Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не собирается признавать так называемые ДНР и ЛНР.