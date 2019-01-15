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В сети ажиотаж вокруг "признания ДНР регионом России"

вторник, 15 января 2019, 02:28

Команда студентов из оккупированных районов Донбасса, представляющая, по их словам, так называемую ДНР, приняла участие в российском фестивале КВН.

Об этом на своей странице в Twitter сообщил блогер и журналист Денис Казанский.

Новость об этом некоторые СМИ озаглавили: "ДНР признана регионом России на уровне КВН".

"У – успех", – кратко прокомментировал "признание" Казанский.

Другие пользователи сети также с иронией отнеслись к такому "юмористическому" признанию ДНР.

"Скоро цирки начнут признавать, посмотрим что вы запоете, укропы", "Искусство заголовка, конечно", "диагноз, похоже", – пишут пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что РФ не собирается признавать так называемые ДНР и ЛНР.

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