В России заистерили из-за украинской Кубани: за дело взялись американцы

В России забились в истерике из-за якобы готовящегося присоединения Кубани к Украине, которое, происходит под руководством США.

Бурное обсуждение российские пропагандисты устроили в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1", передает Обозреватель.

"После зачистки Донбасса и возвращения Крыма должно последовать присоединение российской Кубани. Ладно, если бы претензии территориальные, аппетиты на украинскую как бы Кубань озвучивались исключительно в кругах украинских националистов или невменяемых украинских министров, политиков. К этому мы давным-давно привыкли. Но тут за Кубань взялись американцы, это не шутки", — заявила скандальная ведущая программы Ольга Скабеева.

Ее поддержал пропагандист Евгений Попов. По его словам, о намерениях Украины вернуть себе Кубань свидетельствует инициатива по переименованию улицы Маршала Жукова в Киеве в улицу Кубанской Украины. "Таким образом там собираются чтить борьбу за независимость и воссоединение с Украиной украинской Кубани в 1917-1921 годах", — возмутился рупор Кремля.

Как сообщал "Апостроф", ранее историк предрек развал России и украинскую Кубань.