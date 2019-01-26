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Мощный взрыв в кафе в России: видео с места ЧП и новые данные о пострадавших

суббота, 26 января 2019, 19:30

Число пострадавших в результате мощного взрыва в кафе в Саратовской области (Россия) увеличилось до 35 человек.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Как передает издание, шесть человек из числа пострадавших оказались в больнице, двое находятся в тяжелом состоянии.

Отметим, что в момент взрыва в кафе находились 40 человек. Известно, что взрыв в Саратовской области произошел из-за воспламенения баллона с пропаном, хранившегося в подсобке.

Как сообщал "Апостроф", 14 января в российском городе Шахты произошел взрыв в многоэтажном жилом дома, в сети опубликовали фото с высоты.

Напомним, в сети опубликовали список пострадавших в результате трагедии. Среди них пятеро жителей квартир, которые получили травмы, также трое человек пропали без вести. Кроме этого уже известно об одной погибшей.

Также, как известно, утром 31 декабря в жилом 10-этажном доме в российском Магнитогорске произошел взрыв, предположительно газа, в результате чего секция дома обвалилась.Общее число погибших в результате обвала дома составило 39 человек.

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