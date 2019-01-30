РУС. | УКР.

среда, 30 января
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.50
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

30 января

01:28
Россиянин устроил дебош в самолете, избив стюардессу: видео
00:21
Полиция ищет девочку из Днепра, пропавшую две недели назад: опубликовано фото

29 января

23:56
Потепление в Украине: врач рассказал, что делать при погодных перепадах
23:34
В России рассказали о тупике, в котором оказались оккупанты в Крыму
23:17
Дорога в никуда: в сети показали свежие фото "достижения" боевиков на Донбассе
22:57
День каннибала в России: дети с разрешения учительницы зверски избили первоклассника, фото
22:48
В Киеве рыбаки обнаружили подо льдом тело пропавшего парня: фото
22:48
Под Одессой произошло жесткое смертельное ДТП с маршруткой: фото и видео
22:21
Война против Украины: разведка США раскрыла планы Путина на 2019 год
22:02
Во Львове внезапно умер ветеран АТО: опубликовано фото
21:36
В сети показали самоликвидировавшегося на Донбассе боевика из России: фото
21:04
Нурмагомедов понес серьезное наказание за потасовку после боя UFC с Макгрегором
Все новости

Россиянин устроил дебош в самолете, избив стюардессу: видео

среда, 30 января 2019, 01:28

В России пассажирский лайнер был вынужден совершить незапланированную посадку из-за пьяного пассажира, который избил стюардессу.

Видео из салона самолета опубликовано на Facebook странице "Mash".

Как отмечается, самолет авиакомпании "Россия" летел из Санкт-Петербурга в турецкий курорт Анталию.

"Борт “России” экстренно сел из-за очередного дебошира, по всей видимости пьяного. Самолет летел из Питера в Анталью, пассажир Александр Тишенко перебрал, устроил локальный адок, его пытались скрутить, он оказал сопротивление. По всей видимости, пострадала стюардесса" , – говорится в комментарии к видео.

Позже стало известно, что стюардесса действительно пострадала из-за пассажира, ей понадобилась помощь врачей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в августе 2018 года российский актер Алексей Панин устроил скандал на борту самолета, вылетевшего из оккупированного Симферополя в Москву.

Фотовзгляд

Все галереи
Форум "От Крут до Брюсселя. Мы идем своим путем": фоторепортаж

Читайте также

Россия продолжает поддерживать Приднестровье с одной целью - политический эксперт

ИГИЛ или ФСБ: зачем Путину теракт в Магнитогорске

​В 2019 году Россия продолжит есть нас по кускам - Алексей Арестович

Лукашенко понял, что Путин его может уничтожить: у него есть два сценария - белорусский политик

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: