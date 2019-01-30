Россиянин устроил дебош в самолете, избив стюардессу: видео

В России пассажирский лайнер был вынужден совершить незапланированную посадку из-за пьяного пассажира, который избил стюардессу.

Видео из салона самолета опубликовано на Facebook странице "Mash".

Как отмечается, самолет авиакомпании "Россия" летел из Санкт-Петербурга в турецкий курорт Анталию.

"Борт “России” экстренно сел из-за очередного дебошира, по всей видимости пьяного. Самолет летел из Питера в Анталью, пассажир Александр Тишенко перебрал, устроил локальный адок, его пытались скрутить, он оказал сопротивление. По всей видимости, пострадала стюардесса" , – говорится в комментарии к видео.

Позже стало известно, что стюардесса действительно пострадала из-за пассажира, ей понадобилась помощь врачей.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в августе 2018 года российский актер Алексей Панин устроил скандал на борту самолета, вылетевшего из оккупированного Симферополя в Москву.