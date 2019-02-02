Ракетный "разрыв" США и РФ: у Путина заявили о громком решении Вашингтона

МИД РФ заявил, что США нотой Госдепартамента официально уведомили Россию о приостановлении своего участия в двустороннем Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Об этом сообщает "Интерфакс".

"2 февраля Соединенные Штаты Америки нотой Госдепартамента официально уведомили Российскую Федерацию о приостановлении своего участия в двустороннем Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности от 1987 года и начале процедуры выхода из него", - говорится в заявлении.

"При этом американцы объявили, что более не считают себя связанными обязательствами по данному документу, то есть могут открыто приступить к разработке, производству и развертыванию запрещенных соглашением вооружений", - отмечается в заявлении.

В МИД РФ отметили, что Россия оставляет за собой право на зеркальные действия в области разработки и развертывания ракет средней и меньшей дальности наземного базирования после того, как США объявили о приостановке своего участия в ДРСМД.

"В условиях новых угроз, создаваемых Вашингтоном, мы, разумеется, будем вынуждены предпринять все необходимое в целях обеспечения своей национальной безопасности", - говорится в заявлении.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что США приняли громкое решение по "ракетному" договору с Россией.