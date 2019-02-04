Путин научил Россию ненавидеть Запад: показательные цифры

Число россиян, которые не хотели бы переехать за границу, достигло максимума за последние семь лет и составило 61%.

Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", передает "Коммерсант".

Так, о желании эмигрировать говорит только 17% респондентов, большинство из которых - молодежь до 24 лет. По словам социологов, значительная часть населения "настолько материально бедно, что даже не мыслит эмиграцию как реальную возможность".

Количество россиян, которые "определенно не хотели бы переезжать за границу", увеличилось за год с 56% до 61% и достигло максимума за последние 7 лет, выяснили социологи.

Примерно столько же граждан РФ (58%) за последние пять лет не были за границей. По словам политолога Аббаса Галлямова, это "работает на власть".

"Людей, которые никогда не были, например, в Европе, легче убедить в том, что там засилье сексуальных меньшинств и ненависть к России, чем тех, кто там бывал. Низкий уровень поддержки власти среди более обеспеченных граждан связан с тем, что они "регулярно бывают за границей и видят все сами, остальные вынуждены смотреть на мир глазами отечественных телепропагандистов", - говорит эксперт.

Существеннее всего на готовность эмигрировать влияет возраст. 41% опрошенных от 18 до 24 лет заявили о желании переехать за рубеж. Молодежь также лучше воспринимает уехавших из России соотечественников: 96% из этой возрастной группы относятся к эмигрантам "позитивно" и «нейтрально». В старшей возрастной группе (от 55 лет) зафиксировано наиболее негативное отношение к эмигрировавшим - 23%.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что россияне стали пессимистичнее оценивать перспективы своего материального положения на фоне роста инфляционных ожиданий.