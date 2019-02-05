Паника в Москве из-за массового минирования: силовики ищут "украинский след"

В России обвиняют в волне массовых ложных сообщений о минировании украинцев и призывают в ответ звонить в СБУ и Верховную Раду.

Об этом на своей странице в Twitter пишет блогер Necro Mancer.

Он опубликовал скриншот с постами российской активистки Евразийского союза молодёжи Натальи Макеевой и журналиста пропагандистского телеканала "Царьград" Дмитрия Павленко.

Кроме того, российские СМИ также распространяют информацию о поступлении звонков о минировании из Украины.

"Силовики проверяют информацию, что сигналы идут с территории Украины и это была хорошо подготовленная акция. Убытки от "минирования", которые понесли оперативные службы города и бизнесмены, могут оцениваться в десятки миллионов рублей", – пишет "life.ru".

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее в январе жители Магнитогорска (Россия), где недавно произошли несколько взрывов с десятками жертв, получили электронные письма с предупреждениями о взрывах в общественных местах города.