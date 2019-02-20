В России родители устроили самосуд школьнику-драчуну

В России родители избитой пятиклассницы устроили самосуд над ее обидчиком.
Об этом сообщают росСМИ.
Уточняется, что девочку избили прямо в местной школе. Обидчик держал в страхе целый класс, издеваясь над своими одноклассниками. Последней каплей стало то, что он избил девочку, ударив ее в живот. Травма оказалась очень серьезной, поскольку медики посчитали, что у девочки могла разорваться селезенка.
Родители девочки решили остановить беспредел своими силами, устроив обидчику самосуд. Они окунули его головой в унитаз и нанесли телесные повреждения.
Все обстоятельства инцидента на данный момент выясняются.
Как сообщал "Апостроф", ранее в Харькове устроили самосуд над наглым вором. Его приковали к дереву скотчем и повесили клеймо грабителя.