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В России от страшной болезни умерла звезда сериалов

четверг, 21 февраля 2019, 19:38

Российская актриса театра и кино Дарья Егорычева скончалась от рака легких в 37 лет.

Об этом сообщают российские СМИ.

Как отмечается, Егорычева получила известность после сериала "Глухарь". Также она часто выступала в театре - на её счету постановки "Бедная Лиза", "Золотой тюльпан Фанфана" и "Дневник, или На каждого мудреца довольно простоты".

В 2012 году у девушки был диагностирован рак легких, химиотерапия не помогла.

Свою карьеру Егорычева начала в 2004 году. Она сыграла в массе постановок, принимала участие в съемках двух фильмов. Также она снялась в короткометражке "Тени моей тени".

Егорычева окончила ГИТИС, играла в Театре Маяковского и театре "У Никитских ворот".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 14 февраля ушел из жизни советский и российский эстрадный певец и актер Сергей Захаров.

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