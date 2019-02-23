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В России начались аресты наемников-"енотов", воевавших на Донбассе

суббота, 23 февраля 2019, 16:04

В России начала арестовывать членов организации "ЕНОТ корп.", члены которой воевали на Донбассе и принимали активное участие в "русской весне".

Об этом сообщает "Новая газета".

Отмечается, что региональная общественная организация "Единые народные общинные товарищества" уже несколько месяцев как распущена, но все бывшие ее члены находятся в активной разработке правоохранителей. Некоторые уже арестованы по серьезным и при этом "неполитическим" статьям.

"Командир, Роман Теленкевич, он же Водяной, принял решение о роспуске организации, когда понял, что давление со стороны бывших союзников и силовиков стало слишком сильным. Нескольких "енотов" прямо предупредили, что скоро их будут всех сажать. До Романа эту информацию мягко донесли: мол, это месть. Он не успел разобраться, за что", - сказано в материале.

Сам Теленкевич проходит по уголовному делу о вымогательстве, якобы совершенном парой бывших "енотов" в Туапсе. Это рядовое дело, по которому нет даже особо крупного ущерба, сопровождает тем не менее центральный аппарат ФСБ РФ. Теленкевича везли в Краснодар через Лубянку. Там ему подробно объяснили, что это только первая ступень, что потом его вернут в Москву.

По информации журналистов, "большое" уголовное дело будет связано с темой военно-патриотических сборов, которые "еноты" проводили из года в год с благословения все тех же кураторов.

На Донбассе "еноты" сопровождали "гуманитарные" конвои из РФ, а также принимали участие в боях против украинских военных.

"В Чернухино были, это бои за Дебальцево. Ису Мунаева успели "завалить" - того чеченца, что воевал за Украину, и по которому Рада устраивала минуту молчания. "Белка" его снял. Он был корректировщиком артиллерии", - рассказал один из бывших членов организации Владимир Хомяков.

Как сообщал "Апостроф", ранее ушедший в монастырь российский наемник рассказал о применении фосфорных бомб на Донбассе.

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