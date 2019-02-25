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​В России показательно казнили сыр: видео чиновников разозлило сеть

понедельник, 25 февраля 2019, 01:17

19 февраля в Саратове (РФ) сотрудники таможни и Россельхознадзора уничтожили партию "санкционного" сыра.

Видеоотчет о проделанной работе опубликовала пресс-служба ведомства, на который обратили внимание пользователи соцсетей.

На кадрах чиновник зачитывает документ о запрете на ввоз сыра из стран ЕС. Этот процесс местные СМИ окрестили "вынесением приговора" сыру. После чего партию продукта "казнят" — кидают в печь, поливают бензином и поджигают.

Под видео появились разъяренные комментарии.

"Это начало цикла Чижевского. (Физические факторы исторического процесса 1924 год.) Впереди 11 лет более интенсивных событий. Мы стоим на пороге ново волны насилия и безумия человека. Сжигание продуктов можно оправдать торговым протекционизмом. Всё можно оправдать", "Спасибо что спасаете нашу страну от иностранного сыра. Без вас мы бы просрали нашу страну", "ххааа, мерзкий вражеский сыр, гореть тебе в аду за то, что ты произведен теми, кто живет недалеко от тех, кто плохо думает про нашу великую родину...", - в таком духе пишут комментаторы.

Как сообщал "Апостроф", в сети появилось видео, на котором происходит уничтожение санкционного сыра вида пармезан в России.

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