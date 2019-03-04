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В Крыму на флоте оккупантов произошло смертельное ЧП

понедельник, 04 марта 2019, 16:48

В воскресенье, 3 марта, в аннексированном Крыму произошло смертельное ЧП: во время ремонтных работ погиб военнослужащий ракетного фрегата "Адмирал Григорович".

Об этом сообщает Интерфакс.

"Это произошло в воскресенье. Военнослужащий выполнял ремонтные работы на высоте и сорвался вниз", - говорится в сообщении.

На данный момент по факту смерти военного проводится проверка. В тоже время, предварительно известно, что якобы военнослужащий "по личной неосторожности упал с надстройки одного из кораблей, проходящих плановый ремонт, в результате чего получил травмы, не совместимые с жизнью".

Как сообщал "Апостроф", ранее в России танк задавил военного на полигоне. Инцидент произошел в Челябинской области. Российский военнослужащий скончался на месте.

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