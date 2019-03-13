В России под историю о распятом мальчике одобрили скандальные законы: сеть в гневе

В среду, 13 марта, Совет Федерации России большинством голосов одобрил скандальные законы, предусматривающие наказание за "распространение недостоверной информации", а также за выражение "неуважения к чиновникам в неприличной форме".

Об этом сообщают российские СМИ.

Как отмечается, одна из сенаторов, Людмила Нарусова, в связи с принятием законов припомнила историю с "распятым мальчиком" — знаменитым фейком "Первого канала" в сюжете о войне на Украине.

"Закон направлен на моральное устрашение граждан. Он будет принят, но будьте уверены, что миллионы прогрессивных молодых людей за стенами Совфеда найдут, как обойти его, как это было с блокировкой Telegram", — заявила Нарусова.

В сети пользователи также негативно отреагировали на принятие законов.

"То есть теперь по этим законам можно закидывать суды с жалобами на всю вакханалию на ТВ за пропаганду вместо новостей", "Словом скандальный заменили, а так закон антиконституционный, он противоречит главному закону страны. Никакой цензуры, свобода слова", – пишут в комментариях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", Госдума России 7 марта приняла в окончательном чтении законопроект о блокировке фейковых новостей.