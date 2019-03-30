РУС. | УКР.

суббота, 30 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.12
Меню
Мир

Выборы президента 2019

Новости

30 марта

13:24
Венесуэла во тьме: в соцсетях делятся фото и видео нового масштабного блэкаута
12:59
В России испытали новейший военный самолет, которым заменят украинские: видео полета
12:46
Венгрия заявила о планах, угрожающих транзиту газа через Украину
12:28
Зайцевой могут смягчить приговор: названы важные детали в деле о резонансном ДТП
12:12
Где смотреть онлайн Ливерпуль - Тоттенхэм: расписание трансляций
12:11
Звезда "Орла и Решки" отказалась от гражданства Украины: названа причина
12:02
"Птичка" прилетела: волонтер показал видео мощного удара по боевикам на Донбассе
12:00
Сербский друг Путина сделал неожиданное заявление про Крым: в России указали на провал Кремля
11:38
О чем мечтает Польша: названы три ключевых характеристики "идеальной" Украины
11:09
Нардеп рассказал, кто добился штрафов для облгазов Фирташа на миллионы гривен
11:05
ВСУ зачистили вражеский форпост "Крокодил" под Донецком: фото последствий удара
11:01
Я хочу расти, развиваться: российский тренер отказался работать с украинскими биатлонистками
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сербский друг Путина сделал неожиданное заявление про Крым: в России указали на провал Кремля

суббота, 30 марта 2019, 12:00

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белрад не может признать оккупированный Крым частью России из-за наличия фактора Косово.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Если бы мы сегодня это сделали, нам бы привели аналогию с Косово. Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым и что у нас больше нет права за него бороться", – отметил Вучич.

По его словам, "любой нормальный" человек в России и в мире это понимает.

"За кадром остается невысказанное - раз вы не можете помочь нам вернуть Косово и защитить наши интересы, то почему мы должны учитывать интересы ваши?", – прокомментировал высказывание Вучича известный российский блогер Эль Мюрид (Анатолий Несмиян).

"С Россией считаются всё меньше: ее руководство ведет себя несоответствующе реальному статусу побежденной, разграбленной и деградировавшей страны. Фантомные боли ее руководства и грезы о величии не подкреплены ни экономической, ни военной мощью, она сама себе создала неразрешимые проблемы практически во всех областях, но ее руководство в силу невероятно низкого интеллекта просто не способно оценить реальное положение дел, затягивая страну все глубже. Логично, что все выражения и проявления "дружбы" с такими недалекими людьми могут быть только за их деньги. Сербы получили от Путина в его последний приезд очередные миллиарды, щедро раздаваемые российскими властями на покупку такой "дружбы", но на этом и всё. Вучичу выгодно строительство газопровода по его территории: пусть русские построят (тем более за свои деньги), а там посмотрим. Инфраструктура останется, а новое руководство Сербии может и изменить отношения с Россией. И изменит, нужно отметить", – пишет Эль Мюрид.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети провели параллели между решением президента США Дональда Трампа о Голанских высотах с оккупацией Крыма.

Фотовзгляд

Все галереи
Юлия Тимошенко выступила перед избирателями в Киеве накануне выборов

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Собиратель земель русских: почему коварный план Путина не будет успешным

С Украиной не прошло, но есть другие варианты: два сценария для Путина

Может умереть: почему ушел Назарбаев и в чем выгода России

Лукашенко создал условия для "русского мира", продавая независимость Беларуси - Павел Усов

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: