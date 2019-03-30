Сербский друг Путина сделал неожиданное заявление про Крым: в России указали на провал Кремля

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что Белрад не может признать оккупированный Крым частью России из-за наличия фактора Косово.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Россия 24".

"Если бы мы сегодня это сделали, нам бы привели аналогию с Косово. Сказали бы, что по такому принципу Косово тоже является независимым и что у нас больше нет права за него бороться", – отметил Вучич.

По его словам, "любой нормальный" человек в России и в мире это понимает.

"За кадром остается невысказанное - раз вы не можете помочь нам вернуть Косово и защитить наши интересы, то почему мы должны учитывать интересы ваши?", – прокомментировал высказывание Вучича известный российский блогер Эль Мюрид (Анатолий Несмиян).

"С Россией считаются всё меньше: ее руководство ведет себя несоответствующе реальному статусу побежденной, разграбленной и деградировавшей страны. Фантомные боли ее руководства и грезы о величии не подкреплены ни экономической, ни военной мощью, она сама себе создала неразрешимые проблемы практически во всех областях, но ее руководство в силу невероятно низкого интеллекта просто не способно оценить реальное положение дел, затягивая страну все глубже. Логично, что все выражения и проявления "дружбы" с такими недалекими людьми могут быть только за их деньги. Сербы получили от Путина в его последний приезд очередные миллиарды, щедро раздаваемые российскими властями на покупку такой "дружбы", но на этом и всё. Вучичу выгодно строительство газопровода по его территории: пусть русские построят (тем более за свои деньги), а там посмотрим. Инфраструктура останется, а новое руководство Сербии может и изменить отношения с Россией. И изменит, нужно отметить", – пишет Эль Мюрид.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети провели параллели между решением президента США Дональда Трампа о Голанских высотах с оккупацией Крыма.