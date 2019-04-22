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Партия Путина срочно запустила в политику ручного "Зеленского"

понедельник, 22 апреля 2019, 23:25
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В российском Тобольске среди кандидатов на место в городскую думу "Единая Россия" выдвинула молодого шоумена из КВН Алексея Жарновского.

Об этом сообщают российские СМИ.

Довыборы пройдут в сентябре, победитель займет место единоросса Максима Кугаевского, который сложил мандат после избрания председателем тренерского совета союза биатлонистов России. В партии утверждают, что кандидатов определяли "с оглядкой на украинскую ситуацию" — ставку сделали на шоумена.

"Предыдущие довыборы в гордуму единороссы продули, мандат достался коммунистке Регине Юхневич. В этот раз сверху спущена задача обеспечить победу единоросса. Поэтому подбирали заведомо проходного депутата. И в свете недавних событий сделали ставку на Алексея Жарновского — молодого активиста, КВН-щика, шоумена", – рассказал источник в "Единой России" журналистам.

Как отмечается, Жарновский ранее много лет проработал в комитете по делам молодежи горадминистрации, возглавляет местное отделение "Молодой гвардии Единой России", член партии.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", после обработки более 99% бюллетеней, во втором туре президентских выборов в Украине лидирует Владимир Зеленский со значительным отрывом.

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