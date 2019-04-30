ДТП с украинцами в России: появились новые фото и данные о пострадавших

Всего в результате ДТП под Орлом, где столкнулись грузовик "КамАЗ" и автобус Yutong, с украинцами в салоне, пострадали 15 украинцев.

Об этом сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, передает УНН.

"В результате ДТП (под российским городом Орел - ред.) пострадало 15 граждан Украины, один в тяжелом состоянии в Кромской райбольнице, двое - в Орловской областной больнице, другим оказана медпомощь и разрешение покинуть больницу", - рассказал он.

Отмечается, что в автобусе находилось 52 украинца. Добавим, что изначально сообщалось о 21 пострадавшем. Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Казани (Россия) произошло ЧП на оживленной трассе: пожилая женщина с ребенком в коляске решила перебежать дорогу не по зебре.