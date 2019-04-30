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Сплелись жаба с гадюкой: в Украине высмеяли громкое заявление российской оппозиции

вторник, 30 апреля 2019, 14:52
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В России оппозиционные силы заявили о своем объединении.

Об этом говорится на официальной странице Левый Фронт в Facebook.

"Координационный совет оппозиции принял решение о переименовании, чтобы не напоминать либерастический КСО 2012 года выпуска. Теперь мы называемся КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ОППОЗИЦИИ", - говорится в сообщении.

Также уточняется, какие именно организации входят в состав указанного объединения.

В сети тут же высмеяли подобный шаг российской оппозиции.

"В России смешались в кучу кони, люди. Леваки и монархисты объединились в мощный фронт. Туда же прибило отрядов типа Стрелкова и Чаплина. Когда *отрахалась лягушка с гадюкой - ародилось Коордінаціонноє совєщаніє апазіції", - написал в Facebook украинский блогер Антон Ходза.

Как сообщал Апостроф, ранее в России прошли массовые задержания участников оппозиционной акции.

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