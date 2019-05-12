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Уничтожим Киев и Варшаву: сети взорвало видео с адептом "русского мира"

воскресенье, 12 мая 2019, 04:42
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Житель Москвы разозлил сеть рассказом о "русском мире" в столице Беларуси, Минске.

Соответствующее видео опубликовано в YouTube.

В нем россиянин утверждает, что "мы уничтожим Киев, США и Прибалтику".

"Как-будто Жирик во времени переместился", "Какой дед, такие и сказочные внуки!", "Хоть бы что-нибудь построил, а то лишь все уничтожил!", "Эпичный? Типичный", "Сказочный", "Не устану никогда повторять - Беларуси нужна граница, чтобы от этих, чтобы эти не приезжали, нам в стране своих ватноголовых хватает, а нормальные россияне к нам и по визе приедут", - комментируют видео в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть удивили детские площадки под замком в оккупированном Крыму. А в российском Обнинске в торговом центре "Атлас" открылся магазин детских товаров с названием "Mr.Pizd*k". Также пользователей соцсетей возмутила продажа в Коломые Ивано-Франковской области футболки с гербом Российской Федерации.

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