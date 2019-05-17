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​Так победим: в России рассказали, как можно свергнуть Путина

пятница, 17 мая 2019, 20:36
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Преступную власть российского президента Владимира Путина может свергнуть лишь всероссийский "Майдан".

Такое мнение высказал "Апострофу" российский блогер и финансист Слава Рабинович.

"Пока вы не выйдете на наш, наш, не чей-либо, а наш "Майдан" (или зовите его как хотите), пока вы не сметете преступную власть незаконной путинской ОПГ, захватившей и узурпировавшей ее, пока вы не восстановите конституционный строй и не отстроите заново демонтированное государство - у вас будет эта непрекращающаяся спираль преступлений путинской ОПГ и попыток ухода от ответственности за них", - считает Рабинович.

Но, по его словам, против Путина должны сплотится все российские города.

"Выходит Москва - должны выйти Екатеринбург и все остальные города. Выходит Екатеринбург - должны выйти Москва и все остальные города. Только так победим. И никак иначе. Все остальные способы остались в прошлом, поезд ушел: путинскую ОПГ от незаконно захваченной и узурпированной ею власти мирно, с песнями Цоя, отодрать не удастся", - подытожил эксперт.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Песни Цоя уже не помогут: как россиянам свергнуть Путина.

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