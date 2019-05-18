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"Лидер нации" давно в астрале: в сети высмеяли ляп Путина про боевые самолеты

суббота, 18 мая 2019, 01:32
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Президент России Владимир Путин просчитался с покупкой Су-57.

Этот ляп тут же заметили в сети и непременно высмеяли просчет российского главы.

"Путин обещал "купить в пять раз больше Су-57 за те же деньги, потому что заводы дали скидку в 20%". Расскажите уже ему кто-нибудь, что "на 1/5" и "в 5 раз" - совершенно разные вещи. Ну и что-нибудь про проценты, деление и умножение - непременно, столбиком ...впрочем, бесполезно. "Лидер нации" давно в астрале, где совершенно счастлив и абсолютно необучаем", - написал Илья Вайцман в Facebook.

Другие пользователи также не смогли удержаться, чтобы "не похвалить" Путина за такой промах.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети смеялись над словами Путина о боевом прошлом его отца.

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