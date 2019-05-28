Лизнул потертое седло: знаменитого Д'Артаньяна высмеяли за прогиб под Путина

Российский актер Михаил Боярский заявил, что не видит на посту главы РФ никого, кроме нынешнего президента Владимира Путина.

Об этом он рассказал в интервью, которое опубликовали в группе "Усы Пескова" в Facebook и подписано "Д'Артаньян уже не тот".

"Я не против исполнения закона только в том случае, если он на пользу стране. Пока я кроме Путина, никого даже близко не вижу. Я общаюсь с людьми с большим удовольствием и чувствую, что они довольны тем, что происходит сейчас в стране в основном. Спроси у любой домохозяйки: ты бы хотела сейчас что-то по-другому? Нет-нет-нет", - заявил Боярский.

В сети пользователи отреагировали на его речь, прокомментировав ее.

"В любой непонятной ситуации доставай из шкафа пыльное "Если не Путин, то кто?"", - написали в интернете.

Как сообщал "Апостроф", в городе Химки Московской области члены местного отделения партии "Единая Россия" подарили обществу слепых тактильный портрет президента Российской Федерации Владимира Путина.