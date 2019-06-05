Торговля валютой и редкими металлами: в России рассказали о мутных махинациях Путина

В начале 1990-ых годов нынешний президент России Владимир Путин занимался торговлей "блатными" номерами, валютными спекуляциями и торговлей металлами.

Об этом в интервью рассказала Ольга Литвиненко, дочь приближенного к Путину Владимира Литвиненко.

Путин в то время занимал должность руководителя комитета по внешним связям мэрии Ленинграда (Санкт-Петербурга). Владимир Литвиненко был проректором Ленинградского горного института по внешнеэкономической и коммерческой деятельности. Вдвоем они использовали свои должности для совместного "бизнеса".

В частности, по словам Ольги Литвиненко её отец и Путин наладили схему продажи "блатных" номеров для машин, согласно которой деньги, сначала заносились Литвиненко, который потом передавал их Путину. Примерно в тоже время Путин и Литвиненко занимались валютными спекуляциями, торговлей редкоземельными металлами и другими "мутными делишками".

В 1994 году Литвиненко был избран ректором Горного института и остается ним по сей день. Также он известен как "самый богатый ректор России", занимал по состоянию на 2017 год 122 место в списке богатейших бизнесменов России от Форбс.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский и глава России Владимир Путин могут встретиться в столице Беларуси, Минске.