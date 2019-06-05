RU  UA  EN

среда, 5 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.55
Меню
Мир

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

5 июня

17:55
Бывший соратник Януковича, причастный к аннексии Крыма, собрался на выборы в Раду: видео
17:49
Пытались отравить: появилась неожиданная версия причины госпитализации Бари Алибасова
17:33
Убийство ребенка в Переяслав-Хмельницком: в полиции раскрыли детали расследования
17:24
В Раде приняли важное решение по отставке одного из ключевых министров
17:15
Смерть имперского проекта РФ: Зеленский сделал громкое заявление во время визита в Брюссель
17:04
Украинский фильм получил приз за лучший сценарий в Бразилии
17:00
Гороскоп на завтра: у Козерогов могут исполниться мечты, а Стрельцам нужно ловить момент
16:59
В Украине провели испытания нового ракетного оружия: опубликованы фото и видео
16:55
Боевики обнародовали видео смертельного удара по грузовику ВСУ
16:54
В Запорожье выпал крупный град: опубликованы фото и видео
16:29
​Что происходит с гривной в обменниках: обнародовано фото
16:29
​Кабмин массово уволил глав областей
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Торговля валютой и редкими металлами: в России рассказали о мутных махинациях Путина

среда, 05 июня 2019, 11:05
переглянути новину українською

В начале 1990-ых годов нынешний президент России Владимир Путин занимался торговлей "блатными" номерами, валютными спекуляциями и торговлей металлами.

Об этом в интервью рассказала Ольга Литвиненко, дочь приближенного к Путину Владимира Литвиненко.

Путин в то время занимал должность руководителя комитета по внешним связям мэрии Ленинграда (Санкт-Петербурга). Владимир Литвиненко был проректором Ленинградского горного института по внешнеэкономической и коммерческой деятельности. Вдвоем они использовали свои должности для совместного "бизнеса".

В частности, по словам Ольги Литвиненко её отец и Путин наладили схему продажи "блатных" номеров для машин, согласно которой деньги, сначала заносились Литвиненко, который потом передавал их Путину. Примерно в тоже время Путин и Литвиненко занимались валютными спекуляциями, торговлей редкоземельными металлами и другими "мутными делишками".

В 1994 году Литвиненко был избран ректором Горного института и остается ним по сей день. Также он известен как "самый богатый ректор России", занимал по состоянию на 2017 год 122 место в списке богатейших бизнесменов России от Форбс.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский и глава России Владимир Путин могут встретиться в столице Беларуси, Минске.

Фотовзгляд

Все галереи
Саакашвили прибыл в Украину: фоторепортаж с места событий

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин побеждает в Украине, пока вы ждете, что с неба что-то упадет - Глен Грант

Песни Цоя уже не помогут: как россиянам свергнуть Путина

Крымский мост будет просто снесен: как это произойдет

Бессмысленный и беспощадный: чем грозит мусорный бунт Путину

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: