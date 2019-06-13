Бизнес на мертвых и рука Кремля: в России указали на уникальность новых протестов

Дело против журналиста Ивана Голунова в России было открыто скорее всего из-за его расследования о похоронном бизнесе, а заказчиками преследования были мафиозные структуры "средней руки", которыми Кремль может пожертвовать для демонстрации борьбы с коррупцией.

Об этом "Апострофу" рассказал политолог Дмитрий Орешкин.

"То, что произошло с Иваном – это какая-то мафиозная структура "средней руки" поручила дело своим прирученным "ментам". Иван нарыл на них слишком много опасного материала. Ситуация завязана на людях из мэрии. Для занятия похоронным бизнесом большого ума не надо (Иван Голунов готовил материал о рынке ритуальных услуг в Москве, – "Апостроф"). Важно отжать конкурентов, взять все под монопольный контроль. А ведь мимо кладбища люди не пройдут – они каждый день кого-то хоронят. Ну и дальше начинаешь стричь купоны. Это дело бандитов среднего уровня, которые взаимодействуют с чиновниками среднего уровня. И этих чиновников будет выгодно сдать, чтобы продемонстрировать борьбу с коррупцией", – говорит Орешкин.

Еще одним фактором в освобождении Голунова и закрытии дела против него стала солидарность журналистов, выступивших в его защиту, а также возможная поддержка протестов олигархами.

"В Москве обнаружилась система цеховой журналистской солидарности. Многие издания, не обязательно дружественные "Медузе", выступили против. Во-первых, они поняли, что сегодня Иван, а завтра будет Петр. А во-вторых, хозяева этих изданий – олигархи – понимают, что путинские силовики берут на себя слишком много. И если не оказать им сопротивление, то они будут давить дальше. И началась реакция противодействия, при чем довольно организованная: три крупнейших газеты вышли с протестным заголовком - Коммерсант, РБК и Ведомости - "Я/Мы Иван Голунов". Мне кажется очевидным, что три крупных издания, не согласовав свою позицию с собственниками, не рискнули бы. Это значит, что три олигарха были в курсе. Они аккуратно взвесили риски – аккуратно связались с ключевыми персонами в Кремле, которые дали им отмашку. И уже это означает, что мафию среднего уровня, которая позволила себе брать не по чину, накажут", – отмечает политолог.

Кроме того, Орешкин отмечает необычность ситуации с задержанием Голунова, реакция на которое была для многих неожиданной.

"Новизна, пожалуй, в том, что система впервые встретила более-менее скоординированное сопротивление. И наверху появилось какое-то замешательство, потому что с Москвой ссориться не хочется, но и позволить ей вести себя слишком независимо тоже не хочется. Сейчас полицейское управление юго-западного округа находится в панике, потому что их начали во всю проверять свои же начальники. Просто грубо сработали – привыкли, что им все с рук сходит, а не сошло. И Кремль пытается решить эту ситуацию. Наверное, принесут в жертву пару генералов – и на этом все", – заключил эксперт.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Провал с наркотиками: кого принесет в жертву Путин.